Sechs weitere Jahre für Nézet-Séguin an New Yorks Oper

(Keystone-SDA) Der kanadische Dirigent Yannick Nézet-Séguin will mindestens sechs weitere Jahre lang musikalischer Leiter der renommierten New Yorker Metropolitan Oper bleiben. Sein Vertrag sei bis 2030 verlängert worden, teilte das Opernhaus in Manhattan mit.

In dieser Zeit solle Nézet-Séguin vier bis fünf Opern pro Spielzeit dirigieren und an einer Neuinszenierung des Opernzyklus “Der Ring des Nibelungen” von Richard Wagner arbeiten.

Nézet-Séguin ist erst der dritte Musikdirektor in der Geschichte der Metropolitan Oper. 2018 war er auf den 2021 gestorbenen James Levine gefolgt, der die “Met” jahrzehntelang prägte und als Star-Dirigent gefeiert wurde, dann aber über Anschuldigungen sexueller Übergriffe stürzte.

Mit dem Saison-Auftakt im September steht Nézet-Séguin ein neuer Chorleiter aus Deutschland zur Seite: Der bisher an der Oper Frankfurt tätige deutsche Dirigent Tilman Michael übernimmt dann die Leitung des Chors der Metropolitan Oper.