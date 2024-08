Seilkünstler Petit feiert New Yorker Balanceakt-Jubiläum mit Sting

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Mit einem Balanceakt zwischen den Türmen des New Yorker World Trade Centers ist Philippe Petit vor 50 Jahren weltberühmt geworden – nun will der inzwischen 74 Jahre alte französische Seilkünstler Philippe Petit das Jubiläum mit Musik-Star Sting feiern. Die beiden sollen in dieser Woche am Mittwoch und Donnerstag zusammen in der Kirche St. John the Divine in Manhattan auftreten, wo Petit seit einiger Zeit offiziell “Artist in Residence” ist, teilten die Veranstalter mit. Sting werde singen und Petit hoch oben in der Kirche auf einem Seil entlangspazieren.

Petit ist unter anderem auch schon zwischen den Brückentürmen der Hafenbrücke in Sydney, in Paris über die Seine zur zweiten Etage des Eiffelturms und 1994 bei der 1200-Jahr-Feier in Frankfurt zwischen Paulskirche und Dom balanciert – immer ohne Sicherungsseile. Besondere Aufmerksamkeit bekam aber sein Balanceakt am 7. August 1974, als er in einer Höhe von mehr als 400 Metern zwischen den Türmen des New Yorker World Trade Centers spazierte.