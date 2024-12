Selenskyj besucht Fast-Frontstadt Saporischschja

Keystone-SDA

Zwei Tage nach einem russischen Raketenangriff mit elf Toten hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die immer stärker vom Krieg betroffene Grossstadt Saporischschja besucht. Er besuchte die beschädigte Klinik, in der am Dienstag eine russische Rakete eingeschlagen war, und gedachte der Opfer. Das teilte das ukrainische Präsidialamt mit.

2 Minuten

(Keystone-SDA) «Es gibt viel zu tun in Saporischschja: die Sicherheitslage, der Schutz des Himmels», sagte Selenskyj in einer Videobotschaft. In der Stadt im Süden, die vor dem russischen Angriffskrieg 700 000 Einwohner hatte, beriet der Präsident mit dem Militär über die Lage an der näher rückenden Front. Sollten ukrainische Truppen die letzten Städte im Gebiet Donezk weiter östlich räumen müssen, sind bis Saporischschja am Dnipro nur 130 Kilometer offenes, schlecht zu verteidigendes Steppenland.

Unterirdische Schule für Kinder

Russland hat das ukrainische Verwaltungsgebiet Saporischschja zu seinem Staatsgebiet erklärt, auch wenn es militärisch nur einen Teil davon kontrolliert. In den vergangenen Wochen wurde die Gebietshauptstadt vermehrt von russischen Fliegerbomben getroffen, wie sie das Leben auch in Charkiw im Osten erschweren.

Ebenfalls wie in Charkiw wurde in Saporischschja eine bombensichere unterirdische Schule für 1000 Kinder gebaut, die Selenskyj besuchte. «Es ist sehr wichtig, dass der Krieg den Kindern nicht die Chance nimmt, erfolgreiche Erwachsene zu werden», sagte er. Die Ukraine wehrt sich seit fast drei Jahren gegen eine grossangelegte russische Invasion.