Simon Ehammer trainierte auch während der Flitterwochen

(Keystone-SDA) Der Ehrgeiz hat den Leichtathlet Simon Ehammer auch während der Flitterwochen unter Palmen gepackt. Auf Mauritius, wo andere am Strand liegen und Cocktails schlürfen, schlüpfte der frischvermählte Appenzeller in die Laufschuhe, wie er «Blick» erzählt.

Die Intensität passte er nicht dem Ferienmodus an, wie der Athlet in der Samstagsausgabe von «Blick» sagt. Bei Lauf- und Krafttrainigs habe er sich an seine Grenzen gepusht.

Für zwei Wochen habe er zuvor den Sport etwas vernachlässigt. Aus gutem Grund: Er heiratete seine langjährige Freundin Tatjana Ehammer, ehemals Mecklau. Sie nahm den Namen ihres Mannes an.

Ob sich die 25-jährige Österreicherin über dem Bewegungsdrang ihres Mannes gestört hat, blieb offen. Vielleicht schloss sie sich ihm auch an. Die Skicrosserin und Hammerwerferin teilt schliesslich die Liebe zum Sport mit dem Zehnkämpfer.