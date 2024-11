Ski-Legende Vreni Schneider feiert 60. Geburtstag

Keystone-SDA

Die Ski-Legende Vreni Schneider feiert am kommenden Dienstag ihren 60. Geburtstag. Im Mittelpunkt steht die Glarnerin nicht gerne. Statt zu feiern, will sie an ihrem Geburtstag für sich Skifahren gehen, wie sie Tamedia erzählt.

(Keystone-SDA) 60 sei eine verrückte Zahl, sagt Schneider der «SonntagsZeitung». Mühe damit bekunde sie nicht. Anders war das noch an ihrem 50. Geburtstag. Denn dieser erinnerte sie an ihre Mutter, die in diesem Alter gestorben war.

Aufmerksamkeit wünscht sie sich für den runden Geburtstag nicht. Sie habe 50 Anfragen für Interviews erhalten und die meisten abgeblockt. Stattdessen melden sich in der Zeitung Weggefährtinnen und -Gefährte zu Wort. «Jedes Mal, wenn ich sie sehe, freue ich mich sehr», sagte etwa die Skifahrerin Wendy Holdener. Es freue sie, dass die Elmerin noch immer Spass am Skifahren habe.

«Vreni ist eine der besten Skifahrerinnen der Geschichte, eine Jahrhundert-Sportlerin», lobte auch alt Bundesrat Adolf Ogi. Und auch ihr Charakter bringt ihn zum Schwärmen: «Bei ihr werden Respekt, Anstand, Liebenswürdigkeit und Solidarität grossgeschrieben.»