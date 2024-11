Spar Schweiz verdient im Geschäftsjahr 2023/2024 weniger

Keystone-SDA

Der Detailhändler Spar hat im Geschäftsjahr 2023/2024 (per Ende September) in der Schweiz weniger Umsatz und Gewinn erzielt.

(Keystone-SDA) Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahr um 6 Prozent auf 745,2 Millionen Franken, wie das in südafrikanischem Besitz befindliche Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Das Geschäft von Spar Schweiz sei von teilweise sehr rasch wechselnden Marktbedingungen und Wechselkurseffekten geprägt gewesen, hiess es. Das Unternehmen habe in der Organisation und in der Beschaffungspolitik Anpassungen vorgenommen sowie gezielt in die Logistik investiert. Daraus hätten Effizienzgewinne resultiert.

Das Handelsergebnis nahm indes um 12 Prozent auf 10,1 Millionen Franken und der Gewinn um 17 Prozent auf 5,57 Millionen ab. Grund für die Ergebnisrückgänge waren laut der Mitteilung vor allem eine erstmals getätigte Rückstellung für Dienstaltersgeschenke in Höhe von 1,72 Millionen Franken. Per Ende September arbeiteten 1622 Angestellte für Spar Schweiz, knapp 9 Prozent mehr als im Vorjahr.