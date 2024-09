Spaziergängerin in Wengen durch herabfallende Äste getötet

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Eine Spaziergängerin ist am Freitagmorgen in Wengen BE von herabfallenden Baumteilen getroffen worden. Sie wurde dabei so schwer verletzt, dass sie mit dem Helikopter ins Spital gebracht werden musste. Dort erlag sie später ihren Verletzungen.

Gemäss ersten Erkenntnissen war die Frau auf einem Spaziergang im Dorf, als sie von den abgebrochenen Baumteilen getroffen wurde, wie die Regionale Staatsanwaltschaft Oberland via Kurznachrichtendienst «X» am Samstag mitteilte. Die Kantonspolizei Bern und die Staatsanwaltschaft ermitteln derzeit den genauen Unfallhergang.