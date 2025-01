Ständerätin Heidi Z’graggen verzichtet auf Bundesratskandidatur

Keystone-SDA

Die Urner Ständerätin Heidi Z'graggen möchte kein zweites Mal für den Bundesrat kandidieren. Für sie steht die Arbeit im Ständerat im Vordergrund. 2018 war Z'graggen auf einem Ticket mit der nun zurücktretenden Viola Amherd angetreten.

(Keystone-SDA) Ihr Amt als Ständerätin erfülle sie, und sie wolle sich mit Überzeugung und Engagement für die Schweiz einsetzen, schrieb Z’graggen in einer am Montag an die Medien verschickten Mitteilung.

Die 58-jährige ehemalige Urner Regierungsrätin ist seit 2019 Mitglied der kleinen Kammer und arbeitet in der Staatspolitischen Kommission und in der Rechtskommission mit. In beiden Gremien stünden wegweisende Entscheidungen an, schrieb Z’graggen.

Sie nannte dabei die Beziehungen der Schweiz zur EU sowie die Zuwanderung. Sie wolle sich ausserdem mit der Schweizer Energie- und Verkehrspolitik befassen. «Diese Themen verlangen höchste Aufmerksamkeit.»