St. Galler SVP-Nationalrat Mike Egger hat sich verlobt

Keystone-SDA

Der St. Galler SVP-Nationalrat und seine Partnerin Lisa Vincenz, Co-Präsidentin der St.Galler FDP-Frauen, haben sich verlobt. Egger und Vincenz sind seit einem Jahr ein Paar.

(Keystone-SDA) «Ja, es stimmt. Ich habe Lisa vor ein paar Tagen gefragt», sagte der 32-jährige Egger auf Anfrage von CH Media. Vincenz ergänzt: «Ich habe sofort Ja gesagt. Wir freuen uns.»

Das Polit-Paar habe die Verlobung nicht an die grosse Glocke hängen wollen. Doch ein Foto der beiden am Ski-Weltcup vergangenes Wochenende in Adelboden, das Egger auf Instagram veröffentlichte, liess laut CH Media auf den Schritt schliessen. Denn auf dem Bild glitzert ein Ring am Finger von Vincenz. Zwischen den beiden soll es in Bern gefunkt haben, hiess es weiter.

In Vincenz› Familie seien anfangs nicht alle begeistert von der parteiübergreifenden Liebe gewesen. Ihr Grossvater habe sie zuerst enterben wollen, erzählte sie kürzlich dem «Rheintaler». Inzwischen habe die Familie Egger aber ins Herz geschlossen – trotz SVP-Parteibuch.

Vincenz ist neben ihrem Job als Anwältin und Notarin persönliche Mitarbeiterin ihrer Mutter, FDP-Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher.