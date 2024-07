Staatsanwaltschaft fordert Freiheitsstrafe nach Angriff in Zürich

(Keystone-SDA) Ein 26-jähriger Eritreer wird nach einem brutalen Angriff im Zürcher HB angeklagt. Die Staatsanwaltschaft hat neben einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren auch eine stationäre Massnahme beantragt, also eine Therapie.

Der 26-Jährige griff im Februar 2023 eine 55-Jährige unvermittelt an, wie die Zürcher Oberstaatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Er schlug und trat auch noch auf die Frau ein, als diese bereits bewusstlos am Boden lag.

Eine 16-jährige Helferin griff der 26-Jährige ebenfalls an. Der Beschuldigte wird unter anderem wegen versuchter vorsätzlicher Tötung angeklagt. Er ist gemäss Staatsanwaltschaft geständig und vermindert schuldfähig. Wann der Prozess stattfindet, ist noch offen.