Staatstrauer nach Flugzeugunglück in Südkorea

Nach dem Flugzeugunglück in Südkorea hat der geschäftsführende Präsident Choi Sang Mok eine siebentägige Staatstrauer ausgerufen. Sie solle bis kommenden Samstag gelten, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap. Choi Sang Mok sagte demnach: "Wir sprechen den Hinterbliebenen von denjenigen, die bei dieser unerwarteten Tragödie ihr Leben verloren haben, unser tiefstes Beileid und Mitgefühl aus." Die Maschine mit 181 Insassen verunglückte am Sonntagmorgen (Ortszeit) bei der Landung am Flughafen von Muan. 179 Menschen starben.