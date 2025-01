Starmer will Grossbritannien mit KI «an die Weltspitze» bringen

Keystone-SDA

Mit einem Aktionsplan für Künstliche Intelligenz (KI) will die britische Regierung das Wirtschaftswachstum ankurbeln und den Lebensstandard verbessern. "Unser Plan wird Grossbritannien an die Weltspitze bringen", kündigte Premierminister Keir Starmer an.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Plan werde der Industrie die nötige Grundlage geben, um den Wandel voranzutreiben, hiess es in einer Mitteilung vom Sonntagabend. KI werde mehr Arbeitsplätze und Investitionen im Vereinigten Königreich schaffen, so der Premier. Starmer will die Pläne am Montag in einer Rede vorstellen.

Drei grosse Technologieunternehmen – Vantage Data Centres, Nscale und Kyndryl – haben sich laut der Mitteilung zu Investitionen in Höhe von 14 Milliarden Pfund (15,6 Mrd. Franken) verpflichtet, um die KI-Infrastruktur aufzubauen. Dazu sollen etwa KI-Wachstumszonen im ganzen Land eingerichtet sowie Planung und Bau von Rechenzentren beschleunigt werden. Dadurch sollen 13’250 Arbeitsplätze in Grossbritannien entstehen.

Der Einsatz von KI soll den Angaben zufolge auch dem öffentlichen Sektor helfen, Dienstleistungen zu erbringen und die Verwaltungsarbeit zu erleichtern. Davon könnten etwa der nationale Gesundheitsdienst NHS sowie Ämter und Schulen profitieren, hiess es.