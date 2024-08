Stau im Süden am letzten Ferienwochenende in vielen Kantonen

(Keystone-SDA) Am letzten Ferienwochenende vor Schulbeginn in vielen Kantonen fahren zahlreiche Reisende mit dem Auto zurück in die Schweiz. Entsprechend hat der Stau vor dem Gotthard-Südportal am Samstagmorgen eine Länge von 9 Kilometern erreicht.

Wie der Verkehrsdienst Viasuisse meldete, mussten die Autos zwischen Faido TI und dem Rastplatz Dosierstelle Airolo TI am Morgen rund eineinhalb Stunden warten, um in den 16,9 Kilometer langen Tunnel einzufahren.

Gemäss Viasuisse wurde der Tunnel um 9 Uhr vorübergehend in beide Richtungen gesperrt, weil ein Wohnmobil nach einem Unfall mit einem Pannenfahrzeug abgeschleppt werden musste. Später wurde die Einfahrt beim Nordportal wegen Sicherheits-Bauarbeiten gesperrt. In der Folge stauten sich die Autos dort bis gegen Mittag auf einer Länge von 9 Kilometern.

Am Montag ist Schulbeginn in den Kantonen Aarau, Appenzell-Inner- und Ausserrhoden, Basel-Stadt und -Land, dem deutschsprachigen Teil von Bern, Glarus, Graubünden, Obwalden, St. Gallen, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn und Thurgau.