Stau vor dem Gotthard-Nordportal erreicht Länge von zehn Kilometern

(Keystone-SDA) Der Verkehr vor dem Nordportal des Gotthardstrassentunnels hat sich am Montagnachmittag zwischen Erstfeld und Göschenen UR auf einer Länge von zehn Kilometern gestaut. Das bedeutete eine Wartezeit von einer Stunde und 40 Minuten.

Das teilte der Touring Club Schweiz (TCS) über den Kurznachrichtendienst X mit.

Bereits am Wochenende hatten sich sowohl am Samstag als auch am Sonntag Staus über eine Länge von rund zehn Kilometern vor beiden Portalen des Gotthardstrassentunnels gebildet.