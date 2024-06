Stehlampe von Giacometti in Genf für über eine Million versteigert

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Eine Stehlampe mit Frauenkopf des Bündner Künstlers Alberto Giacometti (1901-1966) hat am Donnerstag bei einer Auktion in Genf einen Preis von über einer Million Franken erzielt. Das ist das Fünffache des vom Auktionshaus Piguet geschätzten Werts und ein Rekord.

Die Skulptur war neu auf dem Kunstmarkt, wie Piguet am Freitag mitteilte. Der Künstler stellte sie nur zwischen 1933 und 1939 her, im Gegensatz zur anderen Version seiner Stehleuchte, die häufiger am Kunstmarkt zu finden ist.

Die zweite Version wurde auch später geschaffen und bis in die 1980-er Jahre hinein gegossen. Die in Genf versteigerte Lampe zeichnet sich durch eine schmale Basis und einen länglichen Schaft aus.

Das Piguet-Team entdeckte einen Briefwechsel zwischen Giacometti und Henry-Louis Mermod aus den Jahren 1933 und 1934, in dem die Bestellung der Stehleuchte für Mermod direkt im Pariser Atelier des Künstlers erwähnt ist. Das verleihe dem Werk eine aussergewöhnliche Rückverfolgbarkeit, die seine Seltenheit bestätige und seinen Wert erhöhe, schrieb Piguet.