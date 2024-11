Steinlawine könnte mit über 80 km/h Brienz GR verschütten

Keystone-SDA

Das Bündner Bergdorf Brienz droht erneut verschüttet zu werden. Eine Steinlawine könnte mit über 80 Stundenkilometern das Dorf erreichen. Möglicherweise müssen die Bewohnerinnen und Bewohner bereits in den kommenden Tagen evakuiert werden.

(Keystone-SDA) «Bereiten sie sich bitte umgehend darauf vor», sagte Pascal Porchet, Leiter des kantonalen Amts für Militär und Zivilschutz am Samstagabend vor der Betroffenen in Tiefencastel GR. Es solle alles mitgenommen werden, was mit Geld nicht ersetzt werden könne. Es drohe eine Evakuierung von mehreren Monaten.

Die 1,2 Millionen Kubikmeter absturzgefährdeten Gesteinsmassen seien im Vergleich zum letzten grossen Ereignis vom Juni 2023 sehr feucht. Deshalb müsse davon ausgegangen werden, dass sie schneller abrutschen und weiter ins Dorf vordringen könnten. Im Juni letzten Jahres stoppte eine Steinlawine kurz vor dem Dorf.

Zuletzt nahm die Rutschgeschwindigkeit des Gesteins massiv zu. Die Gemeinde rief deshalb am Samstagmorgen die «Phase Gelb» aus. Damit wird eine Evakuierung vorbereitet.