Stellenangebot der Banken deutlich kleiner als vor einem Jahr

Keystone-SDA

Die Banken suchen momentan deutlich weniger Personal als noch vor einem Jahr. So war die Zahl der von den zehn grössten Schweizer Banken ausgeschriebenen Stellen im Dezember nicht einmal mehr zwei Drittel so hoch wie Ende 2023.

(Keystone-SDA) Insgesamt waren auf den Webseiten der Banken Ende vergangenen Jahres rund 570 Stellen ausgeschrieben, während es im Dezember 2023 noch über 900 waren. Dies zeigt eine Auswertung des Jobportals Indeed, das für die Nachrichtenagentur AWP regelmässig die Stelleninserate der zehn grössten Banken zählt und analysiert.

Nur gerade noch halb so gross ist derzeit das Stellenangebot bei der UBS, wenn man zum Vergleich die Stelleninserate hinzuzieht, die Credit Suisse und UBS Ende 2023 gemeinsam laufen hatten. Mehr als halbiert hat sich innert eines Jahres aber auch die Zahl der Stellenausschreibungen bei der Zürcher Kantonalbank, bei Julius Bär und bei der Postfinance.

Bei der UBS hat indes die Rekrutierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern offensichtlich gegen Ende des letzten Jahres wieder etwas angezogen: Mit 160 Jobinseraten war das Stellenangebot bei der Grossbank im Dezember 15 Prozent höher als im Vormonat und so gross wie seit Sommer nicht mehr. Insgesamt ist das Stellenangebot bei den zehn grössten Schweizer Banken von November bis Dezember aber noch einmal rund 3 Prozent gesunken.

In die Auswertung miteinbezogen hat das Jobportal Indeed nur Jobangebote, welche Stellen mit Arbeitsort in der Schweiz betreffen. Ausgeklammert werden zudem die ausgeschriebene Lehr- oder Praktikumstellen.