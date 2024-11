Stiftung Landschaftsschutz Schweiz wird neu von Frauen-Duo geführt

Keystone-SDA

Die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz wird neu von einer Co-Leitung geführt. Sie besteht aus der ehemaligen Berner Stadtparlamentarierin Franziska Grossenbacher und Rahel Marti. Dies teilte die Stiftung am Freitag mit.

(Keystone-SDA) Franziska Grossenbacher ist Geografin und arbeitet seit dem Jahr 2016 für die Stiftung Landschaftsschutz, wie es im Communiqué heisst. Bis anhin war sie stellvertretende Leiterin der Stiftung. Mit Rahel Marti wird ihr in Zukunft eine studierte Architektin und Raumplanerin zur Seite stehen. Amtsantritt für das neue Führungsduo war am Freitag.

Die beiden treten dabei in die Fussstapfen von Raimund Rodewald, er führte die Stiftung während 33 Jahren. Er habe seine Rolle äusserst breit wahrgenommen und für eine kontinuierlich starke Präsenz der Stiftung in der Landschaftsgestaltung gesorgt, heisst es weiter. Die Stiftung danke ihm für sein grossartiges Engagement über all die Jahre.

Auf Anfrage von Keystone-SDA sagte Franziska Grossenbacher, die Fussstapfen von Raimund Rodewald seien zwar gross, doch er sei ja auch einmal jung gewesen und sie freue sich auf die Herausforderung. Zählen kann die 43-Jährige dabei auf ihre Erfahrung in der Politik: Von 2013 bis 2020 war sie Mitglied des Berner Stadtparlaments und von 2015 bis 2018 Co-Fraktionspräsidentin des Grünen Bündnisses. Aktuell ist sie Mitglied des Gemeindeparlaments von Muri-Gümligen.