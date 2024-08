Stimmenrekorder nach Flugzeugabsturz in Brasilien gefunden

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs in einem Wohngebiet im Grossraum der brasilianischen Metropole São Paulo ist neben dem Flugdatenschreiber auch der Stimmenrekorder gefunden worden. Bei dem Unglück kamen 61 Menschen ums Leben. Das teilte die brasilianische Luftwaffe Força Aérea Brasileira (FAB) mit. Ob beide Geräte – die sogenannte Black Box – Aufschluss über die Ursache des Absturzes geben können, hänge vom Grad ihrer Beschädigung ab, hiess es. Die Analyse werde so schnell wie möglich erfolgen.

Die Maschine der Fluggesellschaft VoePass – ein Turboprop-Passagierflugzeug vom Typ ATR 72 – war am Freitag auf dem Flug von Cascavel im Bundesstaat Paraná nach São Paulo kurz vor dem Ziel in ein Wohngebiet der Kleinstadt Vinhedo abgestürzt. Daten der Plattform Flightradar 24 legen nahe, dass das Flugzeug in weniger als einer Minute um fast 4.000 Höhenmeter absackte.

Als mögliche Unglücksursache erwägen Experten auch eine Bildung von Eis auf den Flügeln – damit verwandele sich ein Flugzeug in “einen Stein ohne Auftrieb”, schrieb etwa das brasilianische Nachrichtenportal Uol. Demnach gab es für den Ort des Absturzes eine Warnung vor Eisbildung. Andere Experten schlossen nicht aus, dass nicht nur eine Ursache den Absturz ausgelöst habe. Stimmenrekorder zeichnen die Gespräche im Cockpit auf, Datenrekorder die Flugdaten.