Suchtrupp findet nach Lawine im Wallis keine Verschütteten

Keystone-SDA

Der Abgang einer Lawine in einem Gebiet abseits der Pisten im Skigebiet Les Crosets in der Gemeinde Val-d'Illiez VS ist offenbar glimpflich verlaufen. Helikopter und eine Rettungskolonne mit Hunden fanden am Dienstagnachmittag keine Verschütteten.

(Keystone-SDA) Die Suche sei um 16.30 Uhr eingestellt worden, sagte Cynthia Zermatten, Sprecherin der Walliser Kantonspolizei, am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Man habe keine Meldungen über Vermisste erhalten.

Über die Suchaktion hatte zuerst «20 Minuten» berichtet. Die Schneemassen waren demnach kurz vor 12.20 Uhr niedergegangen.

Die jüngsten Schneefälle in den Alpen hatten in den letzten Tagen die Lawinengefahr ansteigen lassen. Entlang des gesamten Rhonetals wurde das Risiko am Dienstag gemäss dem Bulletin des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) neu als «gross» eingestuft.