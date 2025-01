Die Woche in der Schweiz

Viola Amherd, die seit dem 1. Januar 2019 an der Spitze des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) steht, wird Ende März von ihrem Amt zurücktreten . Die Bundesrätin gab ihren Rücktritt am Mittwoch am Rande einer Pressekonferenz bekannt, die sich mit der Erhöhung des Frauenanteils in der Armee befasste.

Der Rücktritt war seit einiger Zeit erwartet worden und Beobachtende der Bundespolitik gingen (zu Recht) davon aus, dass er am Ende von Viola Amherds Präsidialjahr bekannt gegeben werden würde. In letzter Zeit war der Druck auf sie gestiegen. Vor einigen Tagen forderte die rechtskonservative Schweizerische Volkspartei (SVP) öffentlich ihren Rücktritt, was in der Schweizer Politik eher selten vorkommt.

Viola Amherds grösster Erfolg als Leiterin des VBS war die erfolgreiche Kampagne für den Kauf neuer Kampfflugzeuge, den das Volk mit einer sehr knappen Mehrheit angenommen hatte. Doch die Schlamperei bei mehreren Projekten, insbesondere beim Kauf von sechs israelischen Beobachtungsdrohnen, brachte ihr Kritik ein. Auch ihre Bemühungen, die Schweizer Armee näher an die NATO heranzuführen, schürten den Zorn der konservativen Rechten.

Kaum war der Rücktritt bekannt, wurde bereits über ihre Nachfolge spekuliert. Der am häufigsten genannte Name ist jener von Gerhard Pfister. Vor einigen Tagen hatte der Nationalrat angekündigt, den Vorsitz der Mitte – der Partei von Viola Amherd – abzugeben, und in der Presse erklärt, dass er «die Tür zum Bundesrat nicht schliessen» wolle. Die Mitte wird den Auswahlprozess am Montag starten.

