Die Woche in der Schweiz

Ein wichtiges Thema waren die Auswirkungen der Rückkehr von Donald Trump. Unter den in Davos anwesenden Persönlichkeiten warnte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski, dass «die Welt Gefahr läuft, ohne Europa voranzuschreiten». Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, betonte ihrerseits, dass «sich die Regeln ändern und wir uns darauf vorbereiten müssen, auch wenn uns das nicht gefällt».

Die Rede von Donald Trump wurde daher mit besonderer Spannung erwartet. Der US-Präsident war per Videokonferenz zugeschaltet und sprach am Donnerstagnachmittag. Er hielt an seiner Linie fest und wiederholte seine Drohungen mit Strafzöllen. Er forderte die am WEF versammelten Unternehmer auf, in den USA zu produzieren, wo die Steuern «am niedrigsten auf dem Planeten» seien. Er fügte hinzu: «Aber wenn Sie anderswo Geschäfte machen wollen, werden Sie mit Zöllen in Billionenhöhe konfrontiert.»

Das WEF bietet die Gelegenheit, Kontakte auf hoher Ebene zu knüpfen. Aus diesem Grund waren dieses Jahr sechs der sieben Mitglieder des Bundesrats in Davos anwesend. Dies ermöglichte es den Schweizer Behörden unter anderem, die Gespräche mit den USA über ein Freihandelsabkommen wieder aufzunehmen. Diese Verhandlungen waren unter Joe Biden abgebrochen worden, während Donald Trump sie in seiner ersten Amtszeit wieder aufgenommen hatte.