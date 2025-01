La settimana in Svizzera

Finora, non si è formata una fila per sostituirla. Gerhard Pfister (foto), il presidente dimissionario del Centro, era il chiaro favorito. Ma in un’intervista al Tages-Anzeiger, il consigliere nazionale ha dichiarato che “non sarebbe un consigliere federale felice”. Anche un altro favorito, il consigliere nazionale Martin Candinas, non si è lanciato nella corsa, affermando che l’incarico “non accende in lui alcun fuoco interiore”. Anche altre figure di spicco del Centro hanno dichiarato di non essere interessate.

Diversi media hanno cercato di spiegare questa apparente mancanza di interesse per la più alta carica politica del Paese. In un articolo intitolato “Un incubo piuttosto che un lavoro da sogno”, l’Argauer Zeitung elenca tre ragioni per questa mancanza di entusiasmo: una dominanza di ministri di destra che scoraggia i candidati del Centro, una polarizzazione della vita politica che porta all’aumento degli attacchi ai ministri e un pesante carico di lavoro che influisce sulla vita privata.