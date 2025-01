Heute in der Schweiz

Die Regierung will im Rahmen einer Revision des Fortpflanzungsgesetzes die Eizellenspende in der Schweiz legalisieren. Das Gesetz sieht aktuell vor, dass nur verheiratete Paare mit unerfülltem Kinderwunsch eine Samenspende – entweder in Form von Insemination oder In-vitro-Fertilisation – in Anspruch nehmen können.

Mit der Aufhebung des Verbots der Eizellenspende erfüllt der Bundesrat eine Forderung aus dem Parlament. «Im Vordergrund stehen dabei der Schutz der Eizellenspenderinnen und das Kindeswohl», schreibt das Bundesamt für Gesundheit (BAG). Dieser Schutz sei nicht garantiert, wenn Elternpaare Eizellenspenden im Ausland in Anspruch nähmen.

Weiter will der Bundesrat auch unverheirateten Paaren sowohl Samen- als auch Eizellenspenden erlauben. Die bestehende Beschränkung auf verheiratete Paare sei «nicht mehr zeitgemäss und entspricht nicht der gesellschaftlichen Realität», schreibt das BAG.

Keinen Zugang zur Fortpflanzungsmedizin erhalten wie bis anhin Single-Frauen. Hier müsse im neuen Gesetz genau definiert werden, wann ein Paar denn auch Anspruch auf die Eizellenspende erheben kann. Eine Zufallsbekanntschaft, so das BAG, reiche dafür nicht.

Bis in der Schweiz Eizellen gespendet werden können, dauert es aber noch ein wenig. Das Innendepartement von Elisabeth Baume-Schneider wird bis Ende 2025 eine Vernehmlassungsvorlage ausarbeiten. Danach kommt die Thematik ins Parlament.