Aujourd’hui en Suisse

Concrètement, la loi règle l’autorisation et la surveillance des activités spatiales, la gestion des questions de responsabilité et le registre national des objets spatiaux, écrit le département de l’Économie du conseiller fédéral Guy Parmelin. Par activités spatiales, on entend avant tout les satellites. Selon le Conseil fédéral, les satellites sont de plus en plus importants pour l’économie, la sécurité ou les applications quotidiennes comme les systèmes de navigation.

Jusqu’à présent, il n’existe pas de base légale permettant par exemple d’interdire des activités spatiales indésirables. À l’avenir, il faudra une autorisation pour exploiter des satellites, «comme les automobilistes ont besoin d’un permis de conduire pour conduire une voiture», illustre Guy Parmelin.

La loi doit également rendre le site suisse plus attractif, selon le Conseil fédéral. Le secteur spatial a fondamentalement changé ces dernières années, le nombre d’acteurs publics et privés et leurs capacités dans l’espace augmentent. Et dans ce domaine, la Suisse veut manifestement rester dans la course.