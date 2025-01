Oggi in Svizzera

In futuro, tutte le coppie in Svizzera che desiderano avere figli dovrebbero poter ricorrere alla donazione di ovociti e sperma. È quanto si propone il Governo elvetico che ha fissato gli elementi base per la revisione totale della legge sulla medicina della procreazione. Il Dipartimento dell’interno dovrà elaborare una proposta entro la fine del 2026. Continuerà a rimanere vietato il dono di embrioni, così come il cosiddetto “utero in affitto”.

La legge sulla medicina della procreazione, in vigore dal 2001, non è più considerata al passo con i tempi. L’ultima revisione significativa risale al 2017, quando è stata autorizzata la diagnosi preimpianto. Attualmente, la donazione di sperma è consentita solo per le coppie sposate, mentre la donazione di ovociti è completamente vietata. Con le nuove modifiche, tutte le coppie che non possono avere figli a causa dell’infertilità della donna potranno ricorrere a una donazione, analogamente a quanto avviene per l’infertilità maschile.

La modifica mira a evitare che le coppie sposate debbano recarsi all’estero per soddisfare il loro desiderio di avere figli, garantendo al contempo una maggiore inclusività per le coppie non sposate.

Tuttavia, ci vorrà ancora del tempo prima che gli ovociti possano essere donati in Svizzera. Il Dipartimento degli Affari Interni di Elisabeth Baume-Schneider elaborerà una bozza di consultazione entro la fine del 2025. La questione sarà poi sottoposta al Parlamento.