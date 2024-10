Swiss setzt Flüge von und nach Tel Aviv und Beirut weiter aus

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Die Swiss setzt ihre Flüge von und nach Tel Aviv bis zum 31. Oktober weiter aus. Zusätzlich werden alle Flüge von und nach Beirut bis und mit 30. November annulliert. Dies teilte die Fluggesellschaft am Dienstag nach eingehender Prüfung mit.

Von der Massnahme erhoffe sich die Swiss mehr Planbarkeit für Fluggäste und Besatzungen, schrieb die Airline. Betroffene Passagiere werden kontaktiert und können ihren Flug kostenlos auf einen späteren Reisetermin umbuchen oder bekommen den Ticketpreis zurückerstattet.

Israel startete am frühen Dienstagmorgen eine «begrenzte Bodenoffensive» im Libanon. Auch hat die israelische Luftwaffe nach Militärangaben am selben Tag mehrere Waffenfabriken und Infrastruktur der libanesischen Hisbollah-Miliz in einem südlichen Vorort von Beirut angegriffen.