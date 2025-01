Swissquote steigert Ergebnisse 2024 dank gutem Marktumfeld stark

Keystone-SDA

Die Online-Bank Swissquote hat 2024 Ertrag und Gewinn stark gesteigert und dabei auch die eigenen Prognosen deutlich übertroffen. Das Institut profitierte von den günstigen Bedingungen an den Finanzmärkten und dabei nicht zuletzt vom Kryptoboom des vergangenen Jahres.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die auf den Online-Handel spezialisierte Bank erwirtschaftete 2024 laut Mitteilung vom Freitag einen Nettoertrag von ungefähr 655 Millionen Franken, was einem Anstieg um rund 23 Prozent entspricht. Im vergangenen August hatte Swissquote noch einen Ertrag für das Gesamtjahr von 615 Millionen Franken prognostiziert.

Der Vorsteuergewinn stieg gar um rund 90 Prozent auf «mindestens 345 Millionen Franken». Im Sommer war die Bank noch von lediglich rund 320 Millionen ausgegangen.

Swissquote verweist in der Mitteilung auf die günstigen Marktbedingungen gegen Ende des Jahres. So hatten die Aktienmärkte im Umfeld der Wahl von Donald Trump zum US-Präsident vor allem in den USA neue Rekordhöhen erklommen. Stark beflügelt von der Trump-Wahl wurden auch die Kryptomärkte: Der Bitcoin etwa kletterte gegen Ende des Jahres auf über 100’000 Dollar, nachdem er das Jahr noch bei rund 42’000 Dollar begonnen hatte.

Dank der freundlichen Marktbedingungen von 2024 flossen Swissquote auch deutlich mehr Gelder zu als noch im Jahr davor: Der Netto-Neugeldzufluss lag bei 8,3 Milliarden Franken nach rund 5 Milliarden Franken im Jahr 2023. Die Kundenvermögen erreichten per Ende 2024 einen Wert von 76 Milliarden Franken.