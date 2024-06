Töfffahrer bei Kollision mit Auto in La Neuveville BE getötet

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Ein Motorradfahrer ist am Mittwochnachmittag in La Neuveville BE ums Leben gekommen. Er war frontal mit einem Auto kollidiert. Die Autofahrerin wurde schwer verletzt, wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mitteilte.

Warum der Töfffahrer auf der Route de Prêles zwischen La Neuveville und Prêles auf die Gegenfahrbahn geriet, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen – insbesondere jenen Mann, welcher dem Unfallopfer umgehend erste Hilfe leistete.

Die Lenkerin des Autos wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite sie aus ihrer misslichen Lage, die Rega brachte sie ins Spital.