Tatverdächtiger im Basler Tötungsdelikt hat zuvor schon gemordet

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Tatverdächtige im Tötungsdelikt vom Donnerstag in Basel hat im Jahr 2014 bereits in derselben Nachbarschaft zwei Frauen umgebracht. Dies bestätigte die Basler Staatsanwaltschaft am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Der Tatverdächtige befand sich in einer stationären Massnahme der Psychiatrischen Klinik Basel. Er brachte 2014 bereits in derselben Nachbarschaft zwei Frauen um und verletzte einen weiteren Mann schwer. Dies bestätigte Martin Schütz, Sprecher der Staatsanwaltschaft, auf Anfrage von Keystone-SDA. Zuvor hatte die “Basler Zeitung” darüber berichtet.

Das Basler Strafgericht hatte im September 2015. Für den psychisch schwer kranken Mann eine stationäre psychiatrische Behandlung angeordnet. Es stellte fest, dass der schuldunfähige Täter den Tatbestand des mehrfachen und des versuchten Mordes erfüllt hat.

Am Donnerstag wurde am Nasenweg im Basler Breite-Quartier in einem Mehrfamilienhaus eine 75-jährige Frau getötet. Die Polizei sperrte daraufhin das Gebiet um den Tatort grossräumig ab.

Wie die “Basler Zeitung” schrieb, hatte der Tatverdächtige am Donnerstag “unbegleiteten Freigang”. Die Universitären Kliniken Basel wollten sich auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA nicht dazu äussern.