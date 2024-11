Teilweise über 20 Grad Temperaturunterschied auf kleiner Fläche

Keystone-SDA

Auf kleiner Fläche hat es in der Schweiz am Montagmorgen teilweise massive Temperaturunterschiede gegeben. Sie betrugen teilweise mehr als 20 Grad, wie Meteoschweiz bekannt gab.

1 Minute

(Keystone-SDA) «Auf einer Fahrt von Grenchen über den Jura nach Delsberg startet man im Kaltluftsee bei minus fünf Grad und endet im föhnigen Südwestwind bei plus 17 Grad», schrieb Meteoschweiz auf dem Kurznachrichtendienst X. Die Luftlinie zwischen den beiden Orten beträgt weniger als 20 Kilometer.

In den Föhntälern mit starkem Föhn wurden am Montag bis 18 Grad erwartet, in den Niederungen am Nachmittag zwischen neun und 13 Grad. Auf einer Höhe von 2000 Metern prognostizierte Meteoschweiz eine Temperatur um neun Grad.

Doch bereits am Montagabend wurde auf Höhen über 2200 Metern wieder mit Minustemperaturen und Schnee gerechnet. Bis Dienstagmorgen wurden am Alpennordhang fünf bis 15 Zentimeter und gegen Westen hin stellenweise bis 20 Zentimeter Neuschnee erwartet.