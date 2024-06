Tennisspielerin Belinda Bencic benennt Kalb nach ihrer Tochter

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Schweizer Tennisspielerin Belinda Bencic hat ein Kalb auf einem Hof in Pfäffikon SZ auf den Namen ihrer Tochter Bella getauft. Vor Jahren wohnte die Familie Bencic in der Gegend. Auch besuchte die heute 27-Jährige dort die Tennisschule.

Zwei Tage vor dem Termin – dem ersten öffentlichen Auftritt von Bencic seitdem sie im April Mutter wurde – erblickte auf dem Hof ein Kälbli das Licht der Welt, wie die “Glückspost” zuerst schrieb. Die Tennisspielerin gab dem Kalb den Schoppen und taufte es.

Die frischgebackene Mutter Bencic hat sich denn auch gut in ihre neue Rolle eingelebt. “Uns geht es sehr gut. Es ist schön, zu dritt zu sein. Wir geniessen jeden Tag und sind sehr glücklich”, sagte Bencic. Ihr Verlobter und Vater ihrer Tochter, der Fitnesscoach Martin Hromkovic, unterstütze sie denn auch tatkräftig. Sie könne sich ein Leben ohne Kind “gar nicht mehr vorstellen”, auch wenn sich die Prioritäten seit der Geburt ihrer Tochter verändert hätten, so Bencic.

Die in Flawil SG geborene Bencic gab ihr Debüt als Profi-Tennisspielerin 2012. An den Olympischen Sommerspielen in Tokio gewann sie im Damen-Einzel die Gold- und im Damen-Doppel gemeinsam mit Viktorija Golubic die Silbermedaille.