Tennisstar Federer hat sein Land in der Nähe von Blocher verkauft

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Da wird nichts mehr aus einer harmonischen Nachbarschaft: Tennisstar Roger Federer hat sein Grundstück in Herrliberg ZH verkauft, das nur einen Steinwurf entfernt von der Villa von alt Bundesrat Christoph Blocher liegt.

Wie die “NZZ” berichtet, hat sich Federer längst für Rapperswil-Jona SG als Wohnsitz entschieden. Dass Federer für das Bauland in Herrliberg keine Verwendung mehr habe, hätte sich schon vor rund fünf Jahren gezeigt, als er es zum ersten Mal auf den Markt warf.

Damals sei die 5779 Quadratmeter grosse Parzelle auf Homegate für 35 Millionen Franken ausgeschrieben worden. Diesmal sei alles diskreter abgelaufen, weiss die “NZZ”. Und diesmal war die Ausschreibung erfolgreich: Zugeschlagen habe eine Immobilienfirma, die Amini-Gruppe mit Sitz in Zürich.

Der Preis bleibe ein Geheimnis. Auch was die Gruppe mit dem Grundstück in Herrliberg vorhabe, gebe sie derzeit nicht bekannt. Damit bleibt also auch unklar, wer dereinst Blochers Nachbar wird.