Theater-Paar Scheuring und Rohr teilt gemeinsame Träume

Keystone-SDA

Träume begleiten das Schweizer Theater-Paar Hanna Scheuring und Daniel Rohr durch den Alltag. Manche Träume werden im Leben der beiden Schauspielenden auf der Bühne zur Realität, andere warten noch auf ihre Erfüllung.

2 Minuten

(Keystone-SDA) «Wir sind Personen, die uns am Morgen erzählen, was wir geträumt haben», sagt Rohr in einem Interview mit der «Glückspost» vom Donnerstag. Rohr spielte schon im «Tatort» oder in Filmen wie «Grounding» oder «Vitus» mit. «Und wenn ich nicht schlafen kann, träume ich mich in Unterwasserwelten. Ich liebe das Meer wahnsinnig.»

Hanna Scheuring und Daniel Rohr führen je ihr eigenes Theater: Scheuring seit zehn Jahren das Zürcher Bernhard Theater, Rohr ist Direktor des Theaters Rigiblick in Zürich. Dort führt Scheuring Regie für das Theaterstück «Dreamer». Darin geht es um einen Familienvater, der zu wenig Geld hat, seinen Traum zu realisieren.

Ideen und Träume verbindet das seit 2023 verheiratete Paar auch in der Bewegung. «Beim Joggen oder Wandern oder in unserem Garten. Wir sind beide Bewegungstiere und haben fast gleiche Vorlieben», so Rohr. Scheuring weiss auch schon, welchen Träumen sie nach der Bühnenkarriere nachgehen will. So würde sie gerne Philosophie studieren, sich zur Yogalehrerin oder Sterbebegleiterin ausbilden lassen. Rohr sei noch nicht ganz so weit. «Ich bin mir aber sicher, dass dies bei Dani kein Problem wird», sagte Scheuring. «Er hat so viele Interessen und Leidenschaften.»