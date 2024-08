Tim Walz fordert stärkeren Zusammenhalt in der Gesellschaft

(Keystone-SDA) Der demokratische US-Vizepräsidentschaftskandidat Tim Walz hat in seiner Rede beim Demokraten-Parteitag in Chicago zu mehr gesellschaftlichem Zusammenhalt aufgerufen. “Die Familie am Ende der Strasse denkt vielleicht nicht so wie Sie, sie betet vielleicht nicht so wie Sie, sie liebt vielleicht nicht so wie Sie”, sagte der 60 Jahre alte Gouverneur von Minnesota. Aber diese Menschen seien Nachbarn, also müsse man sich um sie kümmern und sie sich um einen. “Alle gehören dazu und jeder hat die Verantwortung, seinen Beitrag zu leisten.” Walz hatte zu Beginn seiner Rede seine Nominierung als Vize feierlich angenommen.

Es gehe darum, Verantwortung zu übernehmen und eine Zukunft zu schaffen, in der jeder sein Leben frei gestalten könne. “Aber nicht jeder hat das gleiche Verantwortungsbewusstsein. Manche Leute verstehen nicht, was es heisst, ein guter Nachbar zu sein.” Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump und sein Vize J.D. Vance seien dafür ein Beispiel. Sie verfolgten eine radikale Agenda, die nicht nur seltsam sei, sondern auch “falsch” und “gefährlich”. “Es ist eine Agenda, um die niemand gebeten hat. Es ist eine Agenda, die niemandem ausser den Reichsten und Extremsten unter uns dient. Und es ist eine Agenda, die nichts für unsere Nachbarn in Not tut.”