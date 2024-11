Tote und Verletzte nach russischen Bomben auf Saporischschja

Keystone-SDA

Bei russischen Bombenangriffen sind in der südostukrainischen Grossstadt Saporischschja mindestens vier Menschen getötet worden. Weitere 18 wurden verletzt, teilte Innenminister Ihor Klymenko mit. Unter den Trümmern eines mehrstöckigen Wohnhauses werde nach weiteren Opfern gesucht. Behördenangaben nach sind fünf russische Gleitbomben in der gut 30 Kilometer von der Frontlinie entfernten Industriestadt eingeschlagen.

Im benachbarten ostukrainischen Gebiet Donezk schlugen in der Ortschaft Mykolajiwka Artilleriegeschosse in mehreren Wohngebäuden ein. «Zwei Menschen kamen um und fünf wurden verletzt», teilte Gouverneur Wadym Filaschkin bei Telegram mit. Er rief die Bewohner des Gebiets erneut dazu auf, sich wegen der nahen Frontlinie in Sicherheit zu bringen.

Die Ukraine wehrt sich seit über zweieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion. Russische Truppen halten grosse Teile der Gebiete Saporischschja und Donezk besetzt.