Umfrage sieht Gewinne für SVP und Verluste für Mitte-Links-Lager

Keystone-SDA

Wäre rund ein Jahr nach den eidgenössischen Wahlen schon wieder gewählt worden, wäre die SVP die Gewinnerin gewesen. Die anderen Parteien hätten laut einer aktuellen Umfrage der Forschungsstelle Sotomo ihren Wähleranteil halten können oder leicht verloren.

(Keystone-SDA) Gemäss dem am Montag veröffentlichten Wahlbarometer wäre die SVP auf 29,9 Prozent der Stimmen gekommen. Dies entspricht einem Plus von 2 Prozentpunkten im Vergleich zum Ergebnis der Wahlen 2023. Bereits damals hatte die Partei um 2,3 Prozentpunkte zugelegt.

Zweitstärkste Partei wäre laut der Umfrage die SP mit 17,8 Prozent der Stimmen geworden. Die Sozialdemokraten hätten damit 0,5 Prozentpunkte eingebüsst.

FDP und Mitte hätten demnach ihre Ergebnisse von 14,3 respektive 14,1 Prozent halten können. Dagegen hätten die Grünen mit 9,5 Prozent (-0,5) und die Grünliberalen mit 6,6 Prozent (-1) Verluste hinnehmen müssen.

Für die Umfrage wurden die Angaben von 4467 Stimmberechtigten ausgewertet. Diese konnten zwischen dem 28. Oktober und dem 11. November an der Online-Befragung teilnehmen. Die Daten wurden danach so gewichtet, dass sie für die aktive Stimmbevölkerung repräsentativ sind. Die Umfrage sei vergleichbar mit einer Zufallsstichprobe mit einem Stichprobenfehler von +/-1,5 Prozentpunkten, so Sotomo.