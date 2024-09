Unbekannte sprengen Geldautomat in Oey BE

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Unbekannte haben in der Nacht auf Montag in Oey im Berner Oberland einen Bancomaten gesprengt. Die betroffene Filiale Regionalbank AEK musste die Filiale vorübergehen schliessen, wie sie auf ihrer Internetseite mitteilte.

Ein Leserbild auf dem Online-Portal von «20 Minuten» zeigte den beschädigten Eingangstrakt zur Bankfiliale. Der Platz vor dem Eingang war mit Trümmern übersät.

Die Berner Kantonspolizei bestätigte gemäss «20 Minuten» einen Einsatz. Weitere Informationen kündigte sie für später an. Nach Angaben der AEK Bank wurden die Schäden durch eine kriminelle Handlung verursacht. Das Dorf Oey liegt am Eingang des Diemtigtals.

In den vergangenen Monaten wurden insbesondere in der Westschweiz mehrere Geldautomaten gesprengt. Auch im Kanton Bern kam es zu Vorfällen, so Anfang Juli in Wattenwil oder im Juni in Jegenstorf.

Am 10. September nahmen französische Sicherheitskräfte 13 mutmassliche Mitglieder einer Bande fest, die mit zehn Bancomaten-Sprengungen in der Schweiz in Verbindung stehen könnten.