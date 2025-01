Unbekannte versuchen im Wallis Bankomat auszurauben

Keystone-SDA

Unbekannte haben am Mittwochabend in Hérémence VS einen Bankomaten herausgerissen. Die Täterschaft ergriff daraufhin die Flucht ohne Beute.

(Keystone-SDA) Ein oder mehrere Täter hätten versucht, mit einem zuvor in der unmittelbaren Umgebung gestohlenen Baustellenfahrzeug einen Bankomaten zu entwenden, teilte die Kantonspolizei Wallis am Donnerstag mit. Der Täterschaft gelang es demnach nicht, den Inhalt des Bankomaten an sich zu nehmen.

Es entstand jedoch erheblicher Schaden. Die Tat wurde am frühen Donnerstagmorgen bemerkt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei sind im Gange.