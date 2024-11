Unbekannter mit Sturmmaske vergewaltigt 22-Jährige in Schaffhausen

Eine 22-Jährige ist in der Nacht auf Samstag in Schaffhausen Opfer eines Sexualdelikts geworden. Wie die Schaffhauser Polizei am Donnerstag mitteilte, hat ein maskierter Unbekannter die Frau vergewaltigt.

(Keystone-SDA) Der Mann habe die Frau kurz nach Mitternacht auf offener Strasse gepackt und in ein Gebüsch gezerrt, heisst es in der Mitteilung. Nach der Tat beim Ebnat-Kreisel flüchtete der schwarz gekleidete Unbekannte in unbekannte Richtung.