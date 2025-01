US-Aussenminister Rubio will Panamakanal besuchen

US-Aussenminister Marco Rubio will bei seiner ersten Auslandsreise nach Panama mit Präsident José Raúl Mulino zusammenkommen und auch über den Panamakanal sprechen. Geplant sei auch ein Besuch Rubios der wichtigen Wasserstrasse, sagte Mauricio Claver-Carone, Sonderbeauftragter für Lateinamerika im US-Aussenministerium. Thema bei dem Treffen mit Mulino werde die "zunehmend schleichende Präsenz chinesischer Unternehmen und Akteure" rund um den Kanal sein. Diese sei "äusserst besorgniserregend" für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten und für die nationale Sicherheit Panamas.

(Keystone-SDA) US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt Ansprüche auf den Panamakanal gestellt und mehrfach unverblümt gesagt, dass die Kontrolle über die wichtige Wasserstrasse bei den USA liegen sollte. Er drohte sogar mit dem Einsatz des US-Militärs. Mulino hat jegliche Verhandlungen mit den USA über den Panamakanal ausgeschlossen. «Panamas Souveränität über den Kanal ist klar, es gibt keine Diskussion über dieses Thema. Die Seele eines Landes steht nicht zur Diskussion», sagte Mulino.

Der 82 Kilometer lange Kanal verbindet in Mittelamerika den Atlantik mit dem Pazifik. Er wurde Anfang des 20. Jahrhunderts vom Ingenieurkorps des US-Heeres gebaut. Am 31. Dezember 1999 übergaben die USA die Kanalverwaltung an Panama.

Rubios Reise beginnt am Samstag in Panama, er reist dann weiter nach Guatemala, El Salvador, Costa Rica und in die Dominikanische Republik.