US-Botschaft in Bern erstrahlt in ukrainischen Nationalfarben

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Fassade der US-Botschaft in Bern ist am Samstagabend in den ukrainischen Nationalfarben Gelb und Blau erstrahlt – pünktlich zur Ukraine-Friedenskonferenz, zu der die Schweiz als Gastgeberin Vertreter aus hundert Ländern auf dem Bürgenstock in Nidwalden empfing.

“Dieses Foto zeigt die Fassade unserer Botschaft in den leuchtenden Farben der ukrainischen Flagge, ein starkes Symbol unserer unerschütterlichen Solidarität mit der Ukraine”, hiess es im Beitrag der US-Botschaft vom Samstagabend auf der Online-Plattform X.

Die USA bekräftigten ihr “Engagement für eine demokratische, unabhängige, souveräne und wohlhabende Ukraine, die in der Lage ist, weitere Aggressionen abzuschrecken und sich dagegen zu verteidigen”, war zu lesen.