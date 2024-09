US-Militär: 37 Terroristen in Syrien getötet

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) US-Streitkräfte haben bei zwei Luftangriffen in Syrien nach eigenen Angaben 37 Terroristen getötet, darunter mehrere hochrangige Anführer der Terrororganisationen Islamischer Staat (IS) und der Al-Kaida-nahen Gruppe Hurras al-Din. Die Angriffe erfolgten bereits am 16. und 24. September, wie das US-Zentralkommando Centcom mitteilte. Es gebe keine Hinweise auf zivile Opfer bei beiden Einsätzen. Die Luftangriffe seien Teil der Bemühungen, die terroristischen Organisationen zu zerschlagen und Angriffe auf US-Soldaten und Verbündete zu verhindern.

Ziel des Angriffs vom 16. September war den Angaben zufolge ein IS-Trainingslager in Zentral-Syrien, bei dem mindestens 28 IS-Mitglieder getötet worden seien. Am 24. September flogen die US-Einheiten demnach einen Angriff im Nordwesten des Landes, bei dem neun Menschen getötet wurden, unter anderem ein hochrangiger Anführer von Hurras al-Din. Die USA führen im Irak und Syrien eine internationale Koalition zum Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) an.