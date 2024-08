US-Popstar Madonna besucht anlässlich ihres Geburtstags Pompeji

Keystone-SDA

2 Minuten

(Keystone-SDA) US-Star Madonna hat am Freitagabend anlässlich ihres 66. Geburtstags die archäologische Stätte von Pompeji in Italien besucht. Hier traf sie eine Gruppe von Jugendlichen und Kindern, die am Theaterprojekt “Sogno di Volare” (Der Traum des Fliegens) teilnehmen.

Das Theaterprojekt wird vom archäologischen Park mit dem Ziel gefördert, die lokale Bevölkerung in das kulturelle Leben der UNESCO-Stätte einzubeziehen. Madonna verfolgte nach einem Besuch der Ausgrabungen die Aufführung der Kinder, die ein klassisches Theaterstück im Teatro Grande der antiken Stadt Pompeji inszenierten. Die Sängerin trug ein elegantes weisses Spitzenkleid mit auffallend goldenem Schmuck.

Madonna kündigte an, sie werde die Gruppe unterstützen, die seit drei Jahren klassische Theaterstücke im Teatro Grande der antiken Stadt inszeniert. Sie will die Aktivität im Zeitraum 2024/25, dem vierten Jahr seit Beginn der Initiative, finanzieren. Dies soll über ihre Stiftung “Ray of Light” erfolgen, teilte der deutsche Direktor der Ausgrabungsstätte, Gabriel Zuchtriegel, mit. Er führte Madonna durch die Ausgrabungen.

“Sogno di Volare” hat in den vergangenen drei Jahren etwa dreihundert Jugendliche und Kinder aus dem Vesuvgebiet, wo das Risiko des Schulabbruchs, der Arbeitslosigkeit und der Abwanderung immer noch ein Problem darstellt, als Schauspieler, Musiker und Drehbuchautoren bei klassischen Theaterstücken eingesetzt.

Madonna war am vergangenen Sonntag in der norditalienischen Urlaubsgemeinde Portofino eingetroffen. Dort war sie Gast der Modedesigner Dolce & Gabbana in ihrer nur per Boot erreichbaren Villa Olivetta. Madonna, deren Ahnen väterlicherseits aus der Apenninregion Abruzzen in die USA ausgewandert waren, urlaubte im August schön öfters in Italien.