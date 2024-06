Velofahrer stirbt nach Zusammenstoss mit Lastwagen in Genf

(Keystone-SDA) Ein 59-jähriger Velofahrer ist am Freitagmorgen bei der Kollision mit einem Lastwagen in Genf ums Leben gekommen. Es ist laut Polizei bereits der fünfte Todesfall auf Genfer Strassen in diesem Jahr.

Der Mann sei auf einem Veloweg gefahren, als ein Lastwagen, der in dieselbe Richtung fuhr, nach rechts in eine Querstrasse abgebogen sei. Dabei sei es zum Zusammenstoss gekommen, wie die Genfer Polizei mitteilte. Trotz Rettungsmassnahmen sei der Velofahrer noch an der Unfallstelle verstorben. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein, um die Umstände des Unfalls zu ermitteln.