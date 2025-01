Venezuelas Oppositionskandidat González befiehlt Militär

Venezuelas Oppositionskandidat Edmundo González hat das Militär aufgefordert, die Regierung des autoritären Präsidenten Nicolás Maduro nicht anzuerkennen. "Als Oberbefehlshaber befehle ich dem militärischen Oberkommando, illegale Befehle derjenigen zu missachten, die die Macht an sich gerissen haben, und meine Sicherheitsbedingungen für die Übernahme des Präsidentenamtes vorzubereiten", sagt González in einem Video, in dem er sich selbst als Präsident bezeichnet. Zuvor hatte sich Nicolás Maduro trotz einer von Betrugsvorwürfen überschatteten Wahl und internationaler Kritik für eine dritte Amtszeit bis 2031 vereidigen lassen.