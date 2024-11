Verdächtiger festgenommen nach Schuss auf Jugendlichen in Kappel SO

Keystone-SDA

Die Solothurner Kantonspolizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen, der einen gleichaltrigen Jugendlichen am Samstagabend in Kappel SO angeschossen haben soll. Die vorläufige Festnahme erfolgte am Sonntag in Hägendorf SO.

1 Minute

(Keystone-SDA) Im Rahmen der Ermittlungen habe eine tatverdächtige Person, ein gleichaltriger Jugendlicher, ermittelt werden, können, hiess es in einer Mitteilung der Polizei Kanton Solothurn vom Sonntagabend. Nach neuesten Erkenntnissen kannten sich die beteiligten Personen. Der genaue Tathergang und die Hintergründe werden nun ermittelt.

Das Opfer war laut Polizei am Samstagabend in einem Quartier von Kappel verletzt am Boden liegend aufgefunden worden. Nach sofortiger Erstversorgung wurde der Jugendliche mit schweren Verletzungen in ein Spital gebracht.