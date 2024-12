Verletzte bei Explosion in Kabul

Bei einer Explosion nahe einem Krankenhaus sind in der afghanischen Hauptstadt Kabul mindestens vier Menschen verletzt worden. Die Verwundeten würden in einem Krankenhaus behandelt, ihr Zustand sei zufriedenstellend, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen liefen.

(Keystone-SDA) In ersten Berichten war von 17 Getöteten die Rede gewesen. Zunächst bekannte sich niemand zu der Tat. Seit der erneuten Machtübernahme der islamistischen Taliban im August 2021 ist die Zahl der Anschläge in Afghanistan deutlich zurückgegangen. Allerdings ist die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) immer noch in Teilen des Landes aktiv. Sie ist mit den Taliban verfeindet.