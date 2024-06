Vermisste Frau an der Lenk im Berner Oberland tot geborgen

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Eine seit einer Woche an der Lenk im Berner Oberland vermisste Frau ist tot gefunden worden. Die Tote wurde am Samstag im Rahmen einer Suchaktion im Iffigbach entdeckt und aus dem Wasser geborgen.

Die Frau war am 22. Juni, am Samstag vor einer Woche, zusammen mit einer Begleiterin auf einem Spaziergang, als sie aus ungeklärten Gründen in den Iffigbach stürzte. Die Suche nach ihr war umgehend aufgenommen worden.

Formell identifiziert ist die Tote noch nicht, wie die Berner Kantonspolizei und die zuständige Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten. Es lägen aber konkrete Hinweise auf ihre Identität vor.