Viola Amherd wird in Visperterminen VS mit Ehrenrebstock geehrt

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Bundespräsidentin Viola Amherd ist seit dem Wochenende Ehren-Rebstockbesitzerin der Rebberge von Visperterminen im Wallis. Neben Amherd wurde diese Ehre bereits alt Bundesrat Adolf Ogi und dem ehemaligen Fifa-Präsidenten Sepp Blatter zuteil.

In Visperterminen, in den höchstgelegenen Rebbergen Europas, wachsen die Reben für den Heida-Wein. Amherd machte, wie der “Walliser Bote” berichtete, am Samstag kurz vor der Ukraine-Konferenz auf dem Bürgenstock in Nidwalden einen Abstecher ins “Heidadorf”, in ihre nähere Heimat.

Für die Ehrung von, der die Medien ausgeschlossen gewesen seien, habe Amherd ein zweistündiges Zeitfenster gehabt. Diese zwei Stunden seien wie eine Woche Ferien gewesen, soll Amherd nach Aussagen eines Mitgliedes der Heida-Zunft anschliessend gesagt haben. Die Bundespräsidentin habe sich sehr wohl gefühlt. Zunftmeisterin Aurelia Zimmermann sagte, sie kenne Amherd seit vielen Jahren, und aufgrund des Bundespräsidiums habe sich die Ehrung in diesem Jahr angeboten.